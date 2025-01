Atropelamento aconteceu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Búzios, neste domingo (12) - Reprodução

Atropelamento aconteceu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Búzios, neste domingo (12)Reprodução

Publicado 15/01/2025 19:45

Rio - O motorista Yago da Silva Lima, de 27 anos, que atropelou e matou a jovem Maria Eduarda Souza Augusto, de 18 anos, em Búzios, foi preso nesta quarta-feira (15). A prisão preventiva do homem foi cumprida poucas horas após a Justiça do Rio, por meio da 2ª Vara da Comarca, acatar um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Segundo o órgão, Yago responderá pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

A vítima do motorista caminhava na calçada da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no Bairro Vila Caranga, na cidade da Região dos Lagos, quando foi atingida pelo carro dirigido por Yago. Na ocasião, a jovem estava acompanhada da amiga Giovanna Larrubia, de 19, que também foi atingida, mas sobreviveu, e de um outro amigo.

O acidente foi flagrado por câmera de segurança, onde o motorista aparece atropelando em alta velocidade as vítimas. Ele sobe o meio fio e atinge as duas. Maria Eduarda chega a ser arremessada com a força da batida. O motorista chega a sair do carro e se aproxima da jovem, mas foge do local sem prestar socorro. O caso aconteceu na madrugada de domingo (12).

Yago se apresentou na 127ª DP (Búzios), na segunda (13), e confessou em depoimento que havia ingerido bebida alcoólica e dormiu ao volante. Além disso, ele afirmou que não possui carteira de habilitação.

Segundo denúncia do MPRJ acatada pela Justiça, o denunciado "assumiu o risco de matar ao conduzir automóvel sob influência de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)". O órgão ressaltou ainda que houve "crueldade" na sua conduta, uma vez que as vítimas foram "arrastadas e abandonadas em via pública".

A denúncia narra ainda que Yago esteve em um bar onde consumiu bebida alcoólica, até por volta de 2h30. Horas depois, por volta das 4h15, ainda sob influência do álcool, segundo os procuradores, ele saiu de sua residência conduzindo o veículo até a Avenida José Bento Ribeiro Dantas, quando adormeceu ao volante e atropelou as vítimas, que estavam na calçada.

"Após o atropelamento, Yago desembarcou do veículo, visualizou as vítimas caídas no chão em estado grave e, mesmo assim, resolveu fugir em alta velocidade", pontuou.

Jovem morre atropelada no dia de festa de formatura em Búzios; motorista foge após o crime



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/ha8Gsi9Ugq — Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2025



De acordo com o texto do MP, a ação foi agravada por ter sido praticada de maneira que poderia "gerar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que foram surpreendidas na calçada da via principal da cidade".

Além do pedido de prisão pelo homicídio e tentativa de homicídio, a denúncia solicitou o pagamento de danos morais. As vítimas eram de Casimiro de Abreu e estavam em Búzios em viagem de férias.

Maria Eduarda foi enterrada na segunda (13), no Cemitério Municipal de Casimiro de Abreu, na sua cidade natal.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Yago da Silva Lima. O espaço está aberto para manifestações.