Apartamento de prédio residencial pegou fogo na Rua Prudente de Morais - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/01/2025 19:56 | Atualizado 15/01/2025 21:52

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio residencial na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Prudente de Morais, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Copacabana foram acionados por volta das 17h20. Uma faixa da via, na altura da Rua Garcia d'Ávila, foi interditada para o trabalho da corporação. Houve congestionamento na região. Às 19h40, o fogo já havia sido controlado e os bombeiros realizavam o trabalho de rescaldo.