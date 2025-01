Além das fraudes nas bombas, os fiscais constataram a ausência de equipamentos obrigatórios - Divulgação

Publicado 15/01/2025 18:26 | Atualizado 15/01/2025 18:34

Rio - Uma operação de fiscalização em postos de combustíveis no Rio de Janeiro revelou irregularidades em 11 estabelecimentos localizados em diversos bairros da cidade. Durante a ação, realizada na terça (14) e nesta quarta-feira (15), foram identificados problemas como bombas de combustível defeituosas, que chegavam a fornecer até 1,5 litro a menos do que o solicitado e pago pelos consumidores.

Além das fraudes nas bombas, os fiscais constataram a ausência de equipamentos obrigatórios, como medidores de volume, produtos sem preços informados e alimentos vencidos ou mal armazenados. Em algumas lojas de conveniência, foram encontrados indícios graves de falta de higiene, incluindo fezes de roedores nas áreas de cozinha.



A fiscalização também resultou em autuações por derramamento de óleo no solo, captação irregular de recursos hídricos, suspeita de vazamento de gás em compressores, além da apreensão de hidrômetros violados.

Os postos autuados estão localizados nos bairros de Inhaúma, Barra da Tijuca, Jardim Gramacho, Andaraí, Engenho da Rainha, Bento Ribeiro e Sulacap. Não foi revelado o nome e nem o endereço dos estabelecimentos.

A operação contou com a participação de órgãos como a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Procon-RJ, Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Polícia Civil, Polícia Militar e concessionárias como Águas do Rio, Light, Iguá e Naturgy.



"As autuações feitas durante a operação reforçam a importância de práticas regulares de fiscalização e mostram que não há espaço para negligência. Estamos comprometidos em zelar pelo cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e garantir um mercado justo para todos", declarou Marcelo Barboza, presidente do Procon-RJ.