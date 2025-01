Agentes da Seop desmontaram dez casebres em situação de insalubridade na Mangueira - Divulgação

Publicado 15/01/2025 17:03 | Atualizado 15/01/2025 17:23

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou uma operação de ordenamento e desobstrução do espaço público na região da Mangueira, na Zona Norte. Na manhã desta quarta-feira (15), agentes desmontaram dez casebres em situação de insalubridade.

Durante a ação, foram removidos móveis de grande porte, como sofás, poltronas e colchões, além de dois objetos perfurocortantes, totalizando aproximadamente oito toneladas de resíduos. A Secretaria Municipal de Assistência Social, que participou da operação, abordou 19 pessoas em situação de rua e fez seis encaminhamentos para abrigos da prefeitura.

"Essa é mais uma operação de ordenamento e desobstrução de área pública que realizamos na região da Mangueira, assim como realizamos na semana passada no trevo da Uerj. Apesar das tentativas de retomada das irregularidades, não deixaremos de atuar para garantir o local com mais ordem e segurança", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A operação contou ainda com o apoio da Subprefeitura do Centro, da Polícia Militar e da Comlurb. A Seop destaca que a ação é fundamental para combater a ocupação irregular do espaço público por pessoas em situação de rua e usuários de drogas, além de prevenir o descarte indevido de lixo.