Governo do estado faz apresentação do plano de contingência para chuvas 2025, nesta quarta-feira (15).Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 15/01/2025 18:12

Rio - O Governo do Rio apresentou, na tarde desta quarta-feira (15), o Plano de Contingência para Chuvas de 2025. Segundo o governador Cláudio Castro, o principal objetivo do planejamento contra os impactos da chuva comuns nessa estação é melhorar a comunicação entre os órgãos, concessionárias e municípios envolvidos, o que deve garantir maior prevenção e agilizar a resposta nos casos necessários.

"Estamos vivenciando um período em que os eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes e intensos. Nosso compromisso é proteger vidas, minimizar os riscos e garantir uma resposta rápida e eficiente às emergências. Este plano é um esforço integrado, que une o governo, a sociedade e as concessionárias, em um trabalho conjunto e inédito para proteger a nossa população", disse Castro.

O planejamento do governo organiza as atividades, ações e responsabilidades de cada secretaria. Da mesma forma, o Comitê Permanente de Chuvas, composto pelas pastas de Planejamento e Gestão, Defesa Civil e Ambiente, também repassará orientações para o planejamento de cada cidade, além de mapear os projetos e investimentos realizados para prevenção.

"O plano foi atualizado e ampliado, para darmos mais agilidade nas respostas. Dividimos as responsabilidades e criamos fluxo para a contingência, com níveis de atribuições", reforçou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Entre as ações previstas para o plano está a Operação Pluvian, que aumenta o efetivo do Corpo de Bombeiros em 40% nesse período de chuvas. Outra medida tomada foi o aumento dos protocolos de alerta do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ). A lista de avisos inclui as condições de chuvas, ondas de calor, rajadas de vento, seca e baixa umidade.

O Governo do Estado também anunciou que investirá R$ 4 bilhões em ações de prevenção, como obras de micro e macro drenagem pluvial, contenção de encostas e reurbanização. Ainda estão previstos outros R$ 2,7 bi para limpeza de 800 rios, em 88 municípios. As ações serão conduzidas pela Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, que também estará responsável por monitoramentos de alerta de cheias e hidrometereológico.

Região Serrana

Uma das cidades de maior risco de desastres do país, Petrópolis ganhará um Posto Avançado, um gabinete regional criado para otimizar resposta aos desastres naturais na região. A tragédia na cidade da Região Serrana, que aconteceu no início de 2022, causou a morte de 241 pessoas.