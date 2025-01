Equipes da Polícia Militar e Civil tentam resgatar delegado que entrou por engano no Morar Carioca - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 28/01/2025 15:12 | Atualizado 28/01/2025 16:19

Rio - Uma operação das polícias Civil e Militar para resgatar um delegado gerou um confronto e protestos, na tarde desta terça-feira (28), em Triagem, na Zona Norte. Um morador teria sido baleado. Segundo a instituição, o agente entrado por engano no Morar Carioca e foi reconhecido e atacado pelos criminosos que ocupam a região, gerando uma troca de tiros.

Equipes se deslocaram até a localidade para apoiar a saída segura do delegado. Durante a ação, um morador teria sido baleado.

Manifestantes colocaram fogo em objetos como forma de protesto. De acordo com o comando do 3°BPM (Méier), a unidade foi acionada para desobstrução da via. O policiamento segue reforçado na região.

A Polícia Civil destacou que policiais realizam diligências para apurar a informação do morador ferido e que instaurou um procedimento para esclarecer todos os fatos.

A Clínica da Família (CF) Bairro Carioca acionou o Protocolo Acesso Mais Seguro, que define medidas para proteger profissionais e usuários, e suspendeu suas atividades no início da tarde desta terça-feira (28). Os funcionários foram liberados em segurança.