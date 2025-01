Imperatriz Leopoldinense comunicou morte do coreógrafo Fábio de Mello - Reprodução/Instagram

Imperatriz Leopoldinense comunicou morte do coreógrafo Fábio de MelloReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2025 22:07 | Atualizado 29/01/2025 09:15

Rio - Morreu nesta terça-feira (28), aos 61 anos, Fabio de Mello, renomado coreógrafo de comissões de frente do Carnaval. A notícia foi divulgada pelas redes sociais da Imperatriz Leopoldinense, onde o profissional conquistou cinco campeonatos. A causa do falecimento não foi informada, assim como horário e local da despedida.

"O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome da presidente Catia Drumond e de toda sua diretoria e segmentos, vem a público lamentar profundamente a morte do renomado coreógrafo Fábio de Mello.⁣ Responsável por históricas comissões de frente de nossa agremiação, Fábio revolucionou o quesito nos anos 1990 na Marquês de Sapucaí", disse em nota.

A agremiação de Ramos, na Zona Norte, relembrou as conquistas do coreógrafo em parceria com Rosa Magalhães, carnavalesca que faleceu em julho do ano passado. "O mesmo garantiu por 11 anos consecutivos notas dez para a verde, branco e dourado. O trabalho irretocável de Fabio com a carnavalesca Rosa Magalhães - além do mesmo, com seu estilo próprio, contribuir com 5 dos 9 campeonatos da Rainha de Ramos".

Por fim, a escola destacou o tamanho da perda. "O Carnaval, maior manifestação cultural de nosso Brasil, agradece e honra a arte de Fabio de Mello. Uma perda irreparável, de um artista que jamais será esquecido, e merecerá para sempre os aplausos por seu legado.⁣ Fica aqui registrado o nosso carinho e forças aos familiares, amigos e fãs".

O artista também passou por escolas como Mocidade Independente e Beija-Flor. Discreto na vida pessoal, não costumava participar de eventos sociais. Nos últimos anos, travou uma luta contra depressão.

Apaixonado por ópera, era dono de uma vasta coleção de espetáculos protagonizados por Maria Callas e outras estrelas do segmento.

Repercussão

O coreógrafo Paulo Pinna, que comanda a comissão de frente do Salgueiro, lamentou. "Um dos maiores artistas do Carnaval e líder do segmento Comissão de Frente nos deixou. Fábio de Mello fez tanta história por nós e para nós que até hoje buscamos sempre a revolução que ele nos proporcionou. Que você possa descansar em paz, mestre. Obrigado! Siga na luz", escreveu.