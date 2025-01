Homem foi levado para a 24ª DP (Piedade) após ser encontrado na sala onde o produto roubado estava - Reprodução

Publicado 29/01/2025 09:54

Rio - Um homem foi preso por suspeita de receptar uma carga roubada de cigarros avaliada em R$ 35 mil, nesta terça-feira (28), no Méier, na Zona Norte. O roubo ocorreu em Bangu, na Zona Oeste, no mesmo dia.



Agentes da 24ª DP (Piedade) rastrearam os 450 pacotes de maços de cigarros até uma sala no segundo piso da Galeria Oxford, na Rua Dias da Cruz. No local, os policiais encontraram Ernesto Crivaro e o conduziram à distrital. Ele será responsabilizado pelo crime de receptação qualificada.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava um esquema sofisticado para burlar fiscalizações: ele fazia compras de cigarros e aguardava o vendedor emitir a nota fiscal eletrônica. Em seguida, cancelava a compra, levando o vendedor a também cancelar a nota fiscal no sistema.

No entanto, Ernesto guardava a via física da nota, que era apresentada como se a mercadoria fosse regular. Só após verificar os registros no site oficial, era possível confirmar que as notas fiscais estavam canceladas, deixando evidente o esquema ilícito.



A Polícia Civil informou que a carga recuperada foi entregue à empresa lesada depois da confirmação de sua origem verdadeira.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e garantir a responsabilização dos envolvidos.



A ação fez parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptações de cargas e de veículos. De acordo com a Civil, tais crimes financiam as atividades de facções, suas disputas territoriais e garantem pagamentos à familiares dos traficantes, estejam eles detidos ou em liberdade.