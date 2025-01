Operação registrou intenso tiroteio na região - Rede Social

Publicado 29/01/2025 06:58 | Atualizado 29/01/2025 08:59

Rio - A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio, em parceria com agentes do Espírito Santo, realizam uma operação conjunta no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (29), para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Na ação, houve intenso tiroteio e barricadas em chamas desde as primeiras horas do dia. Até o momento, um homem foi preso por policiais militares enquanto tentava roubar um caminhão na Avenida Brasil.

Devido ao confronto, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram interditadas nos dois sentidos, por volta das 4h30, na altura da Fiocruz, em Manguinhos. Às 5h, as pistas já haviam sido liberadas.

A ação, denominada "Conexão Perdida", mira traficantes do Espírito Santo que utilizam a cidade do Rio como base estratégica. De acordo com investigações, o grupo extorquia funcionários de empresas provedoras de internet, água e gás, que só podiam atuar nas áreas controladas pela facção mediante o pagamento de mensalidades que chegavam a R$10 mil. Além disso, para gerenciar e ocultar os valores ilícitos, os criminosos possuíam diversas contas bancárias, incluindo as de uma casa lotérica e de um "banco paralelo" – instituição financeira irregular que operava dentro do Complexo da Maré, oferecendo empréstimos para os moradores da comunidade.

“Esses mecanismos não apenas lavavam o dinheiro proveniente do tráfico de drogas local, mas também os recursos do TCP em Vitória (ES), movimentando R$ 43 milhões em menos de um ano. Nós pedimos também o bloqueio de diversas contas bancárias usadas para a lavagem de dinheiro dessa quadrilha”, explicou o subsecretário de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, Romualdo Gianordoli Neto.

As investigações tiveram início em novembro de 2024 após a prisão do traficante Luan Gomes de Faria, em Vitória. Ele e o irmão, Bruno Gomes de Faria, são conhecidos como “os irmãos Vera” e são os chefes do TCP no estado. Bruno veio para a Maré após a prisão do irmão.

“Esta ação reflete o esforço coordenado entre as forças de segurança do Rio com outros estados para enfraquecer o crime organizado que hoje ultrapassa fronteiras estaduais. O criminoso que vem pra cá se esconder ou fazer escola, será preso. O Rio de Janeiro não tem espaço para criminosos, seja daqui ou de qualquer outro lugar”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

Além da ação nas comunidades do Complexo da Maré, também serão cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Bonsucesso, Campo Grande, Laranjeiras e em comunidades de Vitória, no Espírito Santo.

“Além de reforçar a integração entre as instituições, essa operação busca desarticular redes criminosas que ameaçam a segurança pública em escala regional. Como venho dizendo, vamos quebrar a estrutura financeira dessas organizações criminosas”, disse o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos.

Participam da operação policiais civis e militares do Rio, além de policiais civis de diversas delegacias especializadas do Espírito Santo.