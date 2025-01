Homem foi atingido por diversos disparos feitos por garupa de motocicleta - Reprodução/Redes Sociais

Homem foi atingido por diversos disparos feitos por garupa de motocicletaReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/01/2025 09:24

Rio - A Polícia Civil investiga um ataque a tiros, na Freguesia, na Zona Oeste, que deixou um homem ferido. O crime aconteceu à luz do dia, na última sexta-feira (24), enquanto pessoas caminhavam pela Rua Araguaia. O momento foi registrado por câmeras de segurança da região e a vítima permanece internada nesta quarta-feira (29).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a vítima de roupas escuras conversando em uma calçada com outra pessoa, usando blusa branca e calça jeans. Nesse momento, uma motocicleta com dois homens se aproxima e o garupa atira diversas vezes. Os ocupantes do veículo, que estavam com os rostos cobertos por capacetes, fogem logo em seguida.

Após ser ferido, o homem cai na calçada, enquanto o outro se protege dentro de um prédio. No momento do ataque, três mulheres que caminhavam pela rua correm assustadas e tentam se esconder atrás de carros estacionados, mas depois fogem do local. Na ocasião, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionado para uma ocorrência de tentativa de homicídio e informado que a vítima havia sido socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde do homem. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 41ª DP (Tanque) e uma perícia foi realizada no local do crime. Os agentes da distrital realizam diligências para identificar os autores do ataque.