Publicado 29/01/2025 00:00

Trump acusa Brasil de sobretaxar produtos americanos e 'querer mal' dos EUA. Diante de guerra tarifária, política e diplomacia nacionais terão prova de fogo. Será preciso muita habilidade para negociar comércio bilateral justo e conter qualquer abuso.

Após TCU suspender liberação de R$ 6 bi do programa Pé-de-Meia, oposição denuncia "pedalada fiscal" e pressiona por abertura de processo de impeachment contra Lula. Petista terá que lidar com nova crise em momento de menor aprovação do governo.