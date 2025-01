Juliana recebeu a visita dos PMs que a socorreram no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Divulgação/PM

Publicado 28/01/2025 22:12 | Atualizado 28/01/2025 22:20

Rio – A estudante Juliana Leite Rangel, de 26 anos, que foi baleada na cabeça por policiais rodoviários federais na véspera de Natal em dezembro passado, na Washington Luís (BR-040), altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebeu uma visita especial nesta terça-feira (28). Os policiais militares que à levaram ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no mesmo município, estiveram na unidade.

Segundo a corporação, os PMs responsáveis por socorreram Juliana – que não tiveram os nomes divulgados – entregaram a ela flores e uma camisa do Fluminense, seu time do coração.

Quadro estável

Ainda de acordo com a unidade, a jovem, que tem caminhado com auxílio, realiza fisioterapia respiratória e motora. A equipe de fonoaudiologia a acompanha no processo de retirada total da cânula de traqueostomia, que avança "conforme avaliações diárias e tolerância da própria paciente".

Neurologicamente, Juliana, que já recebeu alta pela equipe da neurocirurgia, não apresentou novos sintomas ou déficits. Ainda não há previsão de alta geral.

Jovem ficou entre a vida e a morte

Juliana foi atingida na cabeça por um tiro, socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite do dia 24 de dezembro. Ela, os pais, o irmão e a namorada dele, seguiam de Belford Roxo, na Baixada, para a casa da irmã, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, onde a família faria a ceia de Natal.

Quando o carro da família passava pela Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura de Duque de Caxias, agentes da PRF dispararam contra o veículo. Um desses tiros perfurou a traseira do veículo e atingiu Juliana e o pai dela na mão direita.

A reportagem procurou a Polícia Federal, que investiga o caso, e a defesa dos três policiais suspeitos, mas não teve retorno. O espaço permanece aberto.