Crishna Daud da Cruz foi preso nesta terça-feira (28), em casaReprodução

Publicado 28/01/2025 18:42 | Atualizado 28/01/2025 19:47

Rio - Crishna Daud da Cruz, de 68 anos, foi preso nesta terça-feira (28), por tentar matar um homem que caminhava por uma rua no bairro do Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, em dezembro de 2024. Segundo a Polícia Civil, o idoso confessou o crime e decidiu atirar na vítima após ouvi-la dizer que era gay em uma padaria.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o homem aparece andando na rua após sair do estabelecimento. Crishna se aproxima em um carro, para na esquina e atira. Assustado, o jovem corre e entra em uma casa, para se proteger. Logo em seguida, o atirador foge.

Homem é preso por tentar matar vítima que caminhava em rua de São Gonçalo.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/rgU6w0SvOm — Jornal O Dia (@jornalodia) January 28, 2025

O idoso foi localizado e preso em casa, após a 74ª DP (Alcântara) cumprir um mandado de prisão temporária com apoio de policiais da 73ª DP (Neves). De acordo com o delegado Marcello Braga Maia, titular na distrital, não havia nenhuma relação anterior entre os dois.

Durante as buscas na residência, os agentes encontraram o revólver usado no crime, que estava com a numeração raspada, além de outras duas armas sem documentação. O veículo utilizado na tentativa de homicídio também foi apreendido.