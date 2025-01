Canteiro acumula lixo como móveis descartados, entulho e restos de vegetação cortada - Arquivo Pessoal

Publicado 28/01/2025 18:11 | Atualizado 28/01/2025 18:24

Rio - O canteiro da Avenida Goiânia, no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, virou motivo de preocupação para muitos moradores da região. Isso porque, segundo denúncia dos locais, a área, no trecho próximo à Estrada Luiz Lemos, se transformou em uma grande depósito de lixo e vala de esgoto a céu aberto.

"Estamos muito expostos. Isso tem colocado em risco os moradores que transitam pela via. No local, passam muitos idosos e crianças e, por conta dessa situação que vem atingindo o passeio e a via pública, eles acabam tendo que caminhar pelo meio da rua, entre os carros", disse Rodolfo Maia, de 43 anos.

O local onde o lixo e o esgoto estão fica às margens de uma ferrovia, entre a Avenida Goiânia e a Rua Doutor Borgueth.

Rodolfo, que é servidor público, explicou que o local sempre foi usado para o descarte irregular de lixo, mas a situação piorou muito no último mês. De acordo com ele, a Prefeitura de Nova Iguaçu chegou a ser acionada, mas disseram que a responsabilidade seria da concessionária MRS Logística, que administra a malha ferroviária que passa pelo local.

"Procuramos várias vezes, mas fica um jogo de empurra e ninguém resolve a situação", comentou o morador que registrou a situação em fotos. Nas imagens, há sofás, móveis, restos de vegetação, entulho e outros tipos de lixo, além da grande vala de esgoto.

A situação do local traz outro problema para a população do bairro: a proliferação de vetores, como o mosquito Aedes aegypti. "Estamos preocupados. É uma questão de saúde pública. Atinge a nossa coletividade, colocando todos em risco", disse.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que enviará equipes ao local nesta quarta-feira (29) para drenar o esgoto do canteiro, fazer a retirada do lixo e do entulho. O município garantiu que os serviços já são realizados regularmente, três vezes na semana, na região de Miguel Couto.

"No entanto, o espaço se tornou um ponto de descarte irregular de lixo e entulho e a prefeitura vem fazendo campanhas de conscientização com a população", finalizou.