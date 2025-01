Pastor Edmilson Melo foi levado pela correnteza no Rio Guandu, em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/01/2025 16:07 | Atualizado 28/01/2025 16:09

Rio - O pastor Edmilson Melo, que se afogou ao tentar mergulhar no Rio Guandu para salvar adolescente , foi enterrado no Cemitério do Murundu, em Realengo, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (28). Segundo a irmã da vítima, Anna Melo, a despedida não teve velório, por conta do estado avançado de decomposição do corpo. O sepultamento começou às 16h.

"Não poderá ficar em capela devido ao tempo que ele ficou na água. Então chegará faremos uma oração e o sepultamento", compartilhou a irmã de Edmilson, através das redes sociais.

O corpo do pastor foi encontrado, nesta segunda-feira (27), no Rio Guandu. Ele desapareceu ao entrar na água para tentar salvar a adolescente H. R. , de 16 anos, que havia participado de uma cerimônia de batismo na localidade conhecida como prainha do Guandu, às margens da Estrada Rio-São Paulo, na manhã de domingo (26).

A adolescente foi encontrada sem vida por militares do Corpo de Bombeiros poucas horas depois, às 14h, ainda no domingo.

Em postagem no Facebook, a igreja onde Edmilson congregava prestou condolências aos familiares:

"É com grande pesar que nos solidarizamos com a família do Ev. Edmilson, um servo fiel de Deus que dedicou sua vida à obra do Senhor. Sua jornada de fé e dedicação marcou profundamente a Igreja Evangélica Apostólica do Estado do Rio de Janeiro, onde serviu com amor e compromisso. Seu legado permanece vivo em nossos corações como exemplo de fidelidade e serviço ao Reino de Deus", diz a publicação.

Como aconteceu?

Segundo relato de testemunhas, por conta do forte calor, algumas crianças, incluindo a adolescente, teriam pedido para tomar banho no rio, logo após o término da cerimônia. "O batismo já tinha acabado! As crianças que estavam juntas pediram para ficar e tomar banho, falaram por alto que ela foi correndo para o meio do rio e acabou acontecendo isso", disse um comentário.

Elas estavam na localidade conhecida como Prainha do Guandu, na altura do km 37 da Estrada Rio-São Paulo. H. R. nadava com as outras crianças quando começou a se afogar. Ela foi puxada pela correnteza. Na tentativa de resgatá-la, Edmilson entrou na água, mas acabou também sendo levado pela força da água.



Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do sepultamento da adolescente H. R., de 16 anos.