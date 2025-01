A via ficou totalmente interditada, mas foi liberada nos dois sentidos por volta das 12h35 - Divulgação

A via ficou totalmente interditada, mas foi liberada nos dois sentidos por volta das 12h35Divulgação

Publicado 28/01/2025 15:34 | Atualizado 28/01/2025 15:38

Rio – O motorista de uma carreta que transportava material inflamável morreu após um acidente, na manhã desta terça-feira (28), no km 101 da Rodovia BR-116, altura de Teresópolis, Região Serrana. A via ficou totalmente interditada, mas foi liberada nos dois sentidos por volta das 12h35. A vítima ainda não foi identificada.

A ocorrência aconteceu por volta das 10h, no km 101. Segundo a EcoRioMinas, concessionária que administra a rodovia, no km 108(Guapimirim), um dos pontos de interdição, o engarrafamento chegou a 2 quilômetros às 11h30. Já o km 101, permanecerá com uma faixa adicional interditada.

Ainda segundo a empresa, na Rotatória do Soberbo, havia 1,5 quilômetro de congestionamento no trecho.

O combustível transportado pelo caminhão se espalhou pelas pistas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e equipes ambientais estão monitorando a situação.