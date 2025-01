Esquema operacional foi divulgado nesta terça-feira (28) em coletiva realizada no Centro de Operações Rio - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 28/01/2025 14:18 | Atualizado 28/01/2025 14:20

Rio - Seis milhões de foliões são esperados no Carnaval de rua deste ano, segundo a Prefeitura do Rio. Até o momento, 482 blocos estão cadastrados e pré-autorizados a desfilarem pela cidade. As informações foram divulgadas pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) na apresentação do esquema operacional do evento, realizada na manhã desta terça-feira (28), no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova, na região central.

Confira a lista no final da reportagem. Os blocos autorizados começam a desfilar no dia 1º de fevereiro e seguem até o dia 9 de março. Serão 37 dias de duração. No período, nove megablocos também integrarão a festa. Destes, dois foram cancelados: o da Preta Gil, que realiza um tratamento contra um câncer, e o da Lexa, que foi internada por um quadro de pré-eclampsia apresentado aos seis meses de gestação.

O planejamento para os desfiles de megablocos prevê fechamentos da Rua Primeiro de Março e da Avenida Presidente Antônio Carlos, ambas no Centro, e também dos acessos a estas vias a partir das 5h de cada dia de cortejo. A previsão de término de cada evento é às 12h e a liberação das vias é prevista a partir das 13h.

Para 2025, estão previstos 128 desfiles no Centro; 64 na Zona Norte; 64 na Grande Tijuca; 61 na Zona Oeste; 38 nas Ilhas; 10 em Jacarepaguá; e 101 na Zona Sul. Na região da Barra da Tijuca, Recreio e Vargens haverá 16 apresentações. Este ano, foram 685 inscrições para desfiles.

"A cidade do Rio tem vasta experiência, é pioneira no carnaval de rua, e está cada vez mais preparada para receber essa festa. A infraestrutura, a segurança, a limpeza e o ordenamento urbano proporcionam um atendimento cada vez mais eficiente tanto para os foliões quanto para os não foliões", disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Para este ano, mais de 55 mil ambulantes se inscreveram para trabalhar no blocos de rua . São 15 mil vagas destinadas ao grupo. O número representa um aumento de 65% em relação a quantidade de autônomos inscritos em 2024, quando foram preenchidas 10 mil vagas.

O monitoramento do público será realizado por 3,8 mil câmeras da prefeitura e por cinco drones, que irão fiscalizar áreas que não são atendidas pelos equipamentos. Mais de 500 operadores ficarão verificando o material das gravações.

"Este ano, teremos mais de 3 mil pontos de monitoramento e uma novidade operacional: o uso de cinco drones específicos, especialmente para monitorar os megablocos. É importante lembrar a grande integração interna dentro da prefeitura, bem como a colaboração com órgãos externos, garantindo uma operação mais eficiente - afirmou o chefe-executivo do COR, Marcus Belchior.

Saúde e limpeza

O Carnaval de Rua 2025 contará com oito postos médicos, com infraestrutura completa, espalhados em diversos pontos da cidade, no trajeto de desfiles. Destes, a metade com equipes da prefeitura e o restante de equipes privadas contratadas por meio do Caderno de Encargos. Os postos fixos estarão distribuídos no Centro (dois), na Zona Sul (quatro), na Barra da Tijuca (um) e no Recreio (um).

Os postos vão começar a operar a partir de sábado (1º) para atender o público nos blocos que abrirão o calendário oficial de carnaval de rua na cidade. A estrutura da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contará ao todo com 19 leitos, sendo um de suporte avançado em cada posto; além de 24 poltronas de hidratação e 157 ambulâncias avançadas para transferência dos casos mais graves para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais da rede.

"Recomendações importantes para curtir o carnaval de rua: manter o uso da medicação diária e contínua, pois muitas vezes pessoas de outras cidades ou até mesmo cariocas esquecem ou deixam de tomar a medicação. Aumentar a ingestão de água, especialmente nos dias mais quentes, para evitar internações ou agravamento de problemas de saúde. Optar por roupas leves e estar atento ao uso de produtos cosméticos. É fundamental também carregar o documento de identificação e telefone de contato, especialmente para as crianças, além de não esquecer de usar protetor solar", ressaltou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

A cidade contará também com 7,5 mil garis atuando na limpeza das ruas durante a passagem dos blocos. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) utilizará 5 mil litros de essência de eucalipto, mais do que o dobro do ano passado, para os trabalhos.

Entre os equipamentos, haverá uso de 10 mil contêineres de 240 litros espalhados nos principais pontos da cidade. Serão disponibilizados 34 mil banheiros químicos.

Equipes do Lixo Zero, com 98 agentes, vão fiscalizar os principais blocos. Quem for flagrado pela fiscalização urinando em via pública será autuado no artigo 103 A, da Lei de Limpeza Urbana, e receberá multa no valor de R$ 805,07.

Já quem for pego jogando pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e pequenas embalagens de lanches, será multado em R$ 293,85, de

acordo com o Art. 82 da mesma lei.

Circuito de Megablocos no Centro do Rio



01/02/2025

Carrossel de Emoções

Concentração 07h

Início 09:00

End. Rua Primeiro de Março – Centro



02/02/2025

Bloco Chá da Alice

Concentração 07h

Início 08h

End. Rua Primeiro de Março – Centro



09/02/2025

SeráQAbre?

Concentração 07h

Início 08h

End: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro



15/02/2025

Bloco da Gold com Léo Santana

Concentração: 07h

Início: 08:00

End: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro



22/02/2025

Bloco da Favorita

Concentração: 07h

Início: 08h

End: Rua Primeiro de Março, 66- Centro



01/03/2025

Cordão da Bola Preta

Concentração: 07h

Início: 09h

End: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro



04/03/2025

Fervo da Lud

Concentração: 07h

Início: 08h

End: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro



08/03/2025

Bloco da Anitta

Concentração: 07h

Início: 09

End: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro



09/03/2025

Monobloco

Concentração: 07h

Início: 09h

End: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro