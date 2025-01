Alex Nascimento, proprietário da construtora ALL Engenharia, está desaparecido - Reprodução / redes sociais

Alex Nascimento, proprietário da construtora ALL Engenharia, está desaparecidoReprodução / redes sociais

Publicado 28/01/2025 22:31 | Atualizado 28/01/2025 22:50

Rio - O empresário Alex Nascimento está desaparecido desde segunda-feira (27). Ele foi visto pela última vez ao deixar uma obra no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Na ocasião, ele pegou uma moto por aplicativo rumo ao Shopping Via Brasil, em Irajá.



O trajeto foi confirmado após a esposa receber, por e-mail, a nota da viagem. Desde então, Alex não foi mais visto. Preocupados, familiares iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar localizar o empresário.

O caso é investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que ficará responsável pela investigação.