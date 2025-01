Manifestantes discutiram com um funcionário da Uerj - Reprodução

Publicado 28/01/2025 21:06 | Atualizado 28/01/2025 21:25

Rio - Agentes do programa Segurança Presente estiveram, nesta segunda-feira (28), no campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), na Zona Norte, para protestar contra os salários atrasados. A classe, que é paga por meio de um repasse feito pela faculdade, não recebeu os vencimentos do último mês de dezembro e o 13º salário de 2024.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cerca de 40 agentes entrando na universidade com buzina, gritando "omissos" e "estamos sem salário". Um funcionário da Uerj tenta fechar a porta para que os manifestantes não entrassem, mas eles forçam a entrada e dão início a uma pequena confusão. Após uma breve discussão, o grupo seguiu andando pelos corredores da unidade de ensino.

Após o protesto, o grupo se reuniu com a Reitoria do Uerj. Em nota, a universidade informou que o encontro "se deu de maneira tranquila", com esclarecimentos aos agentes sobre os pagamentos e os movimentos para garantir a liberação dos recursos.

"A Uerj informa que o pagamento do salário de dezembro e do 13º serão efetuados nesta quarta-feira (29). O atraso ocorreu devido aos trâmites necessários para o processamento e a execução do pagamento", comunicou.

Já a Secretaria de Governo (Segov) ressaltou que os repasses do Segurança Presente foram feitos para a universidade, que é a responsável pelos contratos e pagamentos dos agentes civis e assistentes sociais.