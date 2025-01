O vídeo foi gravado no fim da tarde desta terça-feira (28) - Divulgação

Publicado 28/01/2025 20:11 | Atualizado 28/01/2025 20:17

Rio - Anthony Manoel Soares foi preso, na tarde desta terça-feira (28), suspeito de furtar uma bicicleta na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Em vídeos que circulam na internet, é possível ver o rapaz sendo arrastado por trabalhadores até a porta da 12ª DP (Copacabana).



Segundo a Polícia Civil, momentos antes de o vídeo ser gravado, o homem havia furtado uma bicicleta que tinha rastreador. A vítima seguiu as instruções do localizador e encontrou Anthony, que a agrediu.



Nesse momento, populares interviram e agrediram o suspeito. Curiosos que passavam no local gritavam palavras como: "Isso aí, tem que apanhar mesmo", "Esse aí é ladrão mesmo", enquanto Anthony era arrastado até a distrital

De acordo com a 12ª DP, após análise das câmeras de monitoramento, ele foi identificado como autor do crime, sendo autuado por furto.