A cerimônia aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (28) - Divulgação

A cerimônia aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (28)Divulgação

Publicado 28/01/2025 17:24

Rio - O entregador de farmácia Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, foi sepultado sob forte comoção na tarde desta terça-feira (28), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte. A cerimônia começou por volta das 16h e contou com a presença de familiares e amigos. Revoltados com a morte, eles pediram justiça.Cauã ficou internado por 6 dias no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) após ser baleado no ombro, na comunidade do Rasta. Segundo a direção da unidade, na última sexta-feira (24), após uma cirurgia para amputação do braço direito, o jovem permaneceu sedado e com ventilação mecânica. Na manhã desta segunda-feira (27), a Prefeitura de Duque de Caxias confirmou a morte da vítima.Na tarde desta segunda-feira (27), dezenas de pessoas bloquearam um trecho da BR-040 , sentido Petrópolis, na altura do bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e atearam fogo em objetos próximos à rodovia após a confirmação da morte do rapaz.