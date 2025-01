Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares - Arquivo pessoal

Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em PilaresArquivo pessoal

Publicado 28/01/2025 22:08 | Atualizado 28/01/2025 22:30

Rio - Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça no último domingo (26) em Pilares, na Zona Norte do Rio , precisou ser colocada em coma induzido nesta terça-feira (28). A informação foi confirmada aopela mãe da criança, Mayara Pinho, que destacou a gravidade do estado de saúde da filha.