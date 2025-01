Vacina contra dengue está disponível atualmente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos - Arquivo/CCS PMBM

Vacina contra dengue está disponível atualmente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anosArquivo/CCS PMBM

Publicado 28/01/2025 13:21 | Atualizado 28/01/2025 13:35

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, nesta terça-feira (28), que irá ampliar a faixa etária de vacinação contra a dengue para até 16 anos. Os adolescentes começarão a receber as doses já na próxima segunda-feira (2).

A ampliação do grupo deve reduzir o estoque do município, que tem cerca de 100 mil doses. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, os imunizantes se acumularam por conta do não comparecimento de crianças e adolescentes para a aplicação da segunda dose.

O esquema prevê um intervalo de três meses após a primeira vacina, nas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Agora, para esse público, a dose para completar a imunização só estará garantida até a próxima sexta-feira (31).

"A gente já está esperando há mais de seis meses que os pais tragam seus filhos para se vacinarem com a segunda dose. Esse público-alvo já poderia ter se vacinado há mais de um ano. Então, quem não se vacinar até 31 de janeiro, a gente vai abrir essa vacinação para outra faixa etária, que quer muito se vacinar. Vacina parada, vacina em estoque é perder oportunidade de proteger nossa população e a gente não quer que isso aconteça", disse Soranz.

Primeira vítima

A cidade do Rio registrou a primeira morte por dengue em 2025, nesta segunda-feira (27). A vítima é um homem de 28 anos, morador de Campo Grande, na Zona Oeste. De acordo com o Observatório Epidemiológico do município (EpiRio), há 756 casos de dengue confirmados neste ano.

O primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) do ano visitou 100 mil domicílios e identificou focos com larva e ovo do Aedes aegypti em 0,74% desse total. A maioria desses pontos estava em depósitos de móveis, vasos de plantas e lixo, além de calhas e caixas de passagem fluviais.