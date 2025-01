Água chegou na altura das rodas dos veículos - Arquivo pessoal

Água chegou na altura das rodas dos veículosArquivo pessoal

Publicado 28/01/2025 12:48 | Atualizado 28/01/2025 13:00

Rio - Um grande vazamento em uma rede de distribuição de água causou o alagamento de residências em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no fim da madrugada desta segunda-feira (27).



A água invadiu as casas por volta das 5h. De acordo com moradores, uma rede da concessionária Rio+Saneamento, responsável pela distribuição de água na Zona Oeste, estourou na Estrada do Campinho e inundou a Rua João Comenio.



Vídeos gravados por moradores mostram a rua submersa, além de carros com água até a altura das rodas. Segundo eles, a inundação começou a escoar por volta das 8h.