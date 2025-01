Grupo é flagrado arremessando pedras contra os carros no Centro do Rio - Reprodução / redes sociais

Publicado 15/01/2025 17:39

Rio - Um grupo de adolescentes foi flagrado atirando pedras em carros na tentativa de furtar os motoristas. O caso aconteceu no último domingo (12), na Avenida Francisco Bicalho, no Centro do Rio.

Nas imagens registradas por moradores da região, o grupo é flagrado arremessando pedras contra os carros e, ao perceber que algum motorista parava, tentava se aproximar do veículo. Outros ficam a espreita, próximos da via.

— Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2025

De acordo com a corporação, agentes do 4° BPM (São Cristóvão) foram acionados e, ao chegarem no local, o grupo conseguiu fugir. O policiamento foi reforçado na região.