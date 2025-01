Larissa dos Santos - Foto: Reprodução

Larissa dos SantosFoto: Reprodução

Publicado 28/01/2025 10:26 | Atualizado 28/01/2025 10:35





Segundo o delegado André Felippe Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o suspeito contou que a vítima teria o extorquido e tentado esfaqueá-lo, momento em que ele pegou a faca e a matou. Os dois mantinham um relacionamento extraconjugal.



Ainda em depoimento, Alan nega a participação da mulher no caso. "Ele disse que a esposa não sabia de nada e nem desconfiou, mesmo dormindo com um corpo no quarto ao lado", explicou o delegado. Rio - Alan Santos Gusmão Júnior, acusado de matar Larissa dos Santos, de 25 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, confessou em depoimento à polícia que pediu ajuda a um vizinho para jogar o corpo da vítima em um rio com jacarés. Ele foi preso em Petrópolis, na Região Serrana do Rio , junto com a mulher Leandra Victoria de Souza Fortunato, suspeita de participar do crime.Segundo o delegado André Felippe Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o suspeito contou que a vítima teria o extorquido e tentado esfaqueá-lo, momento em que ele pegou a faca e a matou. Os dois mantinham um relacionamento extraconjugal.Ainda em depoimento, Alan nega a participação da mulher no caso. "Ele disse que a esposa não sabia de nada e nem desconfiou, mesmo dormindo com um corpo no quarto ao lado", explicou o delegado.

Larissa desapareceu no último dia 21, quando foi vista entrando em um carro de aplicativo ao sair de casa. O corpo da jovem foi encontrado apenas na última sexta-feira (24), no canteiro da residência do casal, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu.

De acordo com investigações, após negativa do vizinho em ajudá-lo, Alan contratou um pedreiro para, de forma urgente, construir um canteiro de jardim no quintal e, no dia seguinte, procurou o homem novamente, desta vez para ajudá-lo a enterrar um corpo. Assustado, o pedreiro disse que não faria isso. O caso foi detalhado aos policiais, que encontraram o corpo da vítima no local, enrolado em um tapete e lençóis.



O suspeito foi quem solicitou a corrida por aplicativo que levou Larissa até a residência dele. Segundo os agentes, o homem havia se separado por alguns meses, mas reatou o casamento na semana do Natal. Apesar disso, ele continuava se encontrando com a vítima.

O casal foi preso no último domingo (26). Eles estavam escondidos na casa de amigos após serem considerados foragidos.