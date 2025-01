Prisão foi realizada em Petrópolis por agentes do 26º BPM e da 105ª DP - Foto: Divulgação

Prisão foi realizada em Petrópolis por agentes do 26º BPM e da 105ª DPFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2025 20:35 | Atualizado 26/01/2025 20:40

Petrópolis - Na noite deste domingo (26), a polícia prendeu, em Petrópolis, o casal suspeito de ter matado a jovem Larissa dos Santos , de 25 anos, em Nova Iguaçu, nesta semana. Alan Santos Gusmão Júnior e Leandra Victoria de Souza Fortunato estavam foragidos e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) já havia determinado a prisão dos acusados

De acordo com informações do 26º BPM e da 105ª DP, o casal estava escondido na casa de amigos no bairro São Sebastião.

O caso

Larissa desapareceu na última terça-feira (21), quando foi vista entrando em um carro de aplicativo. O corpo da jovem foi encontrado na sexta-feira (24), no canteiro da casa do suspeito, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, responsável pelo caso, o homem que foi preso neste domingo era casado e mantinha uma relação extraconjugal com Larissa. Segundo as investigações, Alan contratou um pedreiro para, de forma urgente, construir um canteiro de jardim no quintal e, no dia seguinte, procurou o homem novamente, desta vez para ajudá-lo a enterrar um corpo. Assustado, o pedreiro disse que não faria isso. O caso foi detalhado aos policiais, que encontraram o corpo da vítima no local, enrolado em um tapete e lençóis.

O suspeito solicitou a corrida por aplicativo que levou Larissa até a residência dele. Segundo os agentes, o homem havia se separado por alguns meses, mas reatou o casamento na semana do Natal. Apesar disso, ele continuava se encontrando com a vítima. Leandra, que também foi presa, é apontada como cúmplice do assassinato.