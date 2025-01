Monumento da Águia está passando por manutenção - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 26/01/2025 15:25

Petrópolis - Equipes do Instituto Municipal de Cultura (IMC) e da Companhia Petropolitana de Desenvolvimento (Comdep), deram início nesta semana ao trabalho de manutenção do Monumento da Águia, cartão postal da cidade, que fica na praça Visconde de Mauá, no Centro Histórico. Além da limpeza, também foi realizada pintura do chafariz.

“Um dos compromissos da nossa gestão é o cuidado com o nosso patrimônio. Ela é um dos símbolos da cidade, está nos cartões postais e nas redes sociais de milhares de turistas que visitam todos os anos a nossa cidade. Reativar o monumento da águia é uma dessas ações necessárias para devolver esse patrimônio da nossa cidade”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Após a pintura da estrutura do chafariz, o próximo passo será encher o reservatório do água e reativar a iluminação.

“O que a gente já conseguiu identificar nesses primeiros dias de governo é que alguns monumentos, como esse da praça Visconde de Mauá, não vinham recebendo a manutenção periódica. Nós já estamos trabalhando em um cronograma para que esse patrimônio siga sempre preservado”, esclareceu o secretário de Cultura, Adenilson Honorato.