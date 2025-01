Casal de idosos morreu após ser atropelado pelo motorista - Foto: Reprodução

Publicado 25/01/2025 17:52

Petrópolis - Gilcemar Martins de Souza foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por dois homicídios qualificados, uma tentativa de homicídio qualificado e outros crimes. A denúncia ocorre após ele ter atropelado e matado dois idosos no dia 17 de janeiro, na Estrada União e Indústria, em Itaipava.

Segundo a denúncia, Gilcemar estava visivelmente embriagado quando atropelou e matou os idosos Justiniano Paulo de Carvalho Schumann e Airdes Maria Pinto enquanto ambos atravessavam a via. As investigações apontam que o denunciado assumiu o risco de causar mortes ao conduzir o veículo sob efeito de álcool e acima do limite de velocidade em uma área com grande circulação de pedestres.



Após o atropelamento, o acusado fugiu sem prestar socorro às vítimas. Durante a fuga, ele ainda jogou o veículo contra o motociclista Guilherme Barbosa de Oliveira, que tentava interceptá-lo. O homicídio tentado contra o motociclista não se concretizou graças à habilidade da vítima em desviar.



Gilcemar foi detido posteriormente na BR-040, após ignorar ordens de parada e resistir à abordagem policial. Testemunhas e provas confirmam que ele era conhecido na região por dirigir frequentemente em alta velocidade e sob efeito de álcool.



O MPRJ pediu a manutenção da prisão preventiva do denunciado, ressaltando a gravidade dos crimes, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade do processo penal.