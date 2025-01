Ponto de coleta seletiva em Secretário - Foto: Divulgação

Ponto de coleta seletiva em SecretárioFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 22:41

Petrópolis - A região de Secretário deu mais um passo em direção à meta Lixo Zero. Neste sábado (18), a iniciativa privada de Petrópolis instalou um novo ponto de coleta seletiva próximo à Cachoeira da Rocinha, área bastante frequentada e que enfrentava a falta de lixeiras e locais adequados para descarte. A instalação aconteceu no dia em que também foi realizada a 6ª Conferência de Meio Ambiente do município de Petrópolis.

Essa foi a terceira instalação realizada pelo projeto, que já revitalizou 16 pontos de coleta no município, seguindo o modelo Lixo Zero. O primeiro foi instalado na região do Catobira em Itaipava, o segundo em Pedro do Rio e agora, o projeto chega à Secretário. A iniciativa é conduzida de forma totalmente independente e sem fins lucrativos, organizada pela empresa Opensat e com o apoio da CRAS Madeira, ICMBio e APA Petrópolis, além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). E neste ano de 2025, o projeto recebe apoio inédito da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a COMDEP.

Desde 2022, a Opensat tem promovido a revitalização de caçambas, a instalação de câmeras de monitoramento e ações de jardinagem, contribuindo para a requalificação de áreas urbanas. César Magno, gestor da empresa e embaixador do projeto Lixo Zero em Petrópolis, afirma que o recente período de dificuldades na coleta regular de lixo em Petrópolis reforçou a urgência e o compromisso de expandir o projeto por todo o município. "Ter, finalmente, o apoio da COMDEP é essencial para que possamos expandir ainda mais o alcance dessas ações e consolidar a coleta seletiva como um hábito no município. Embora nossa iniciativa seja independente, acreditamos que a parceria com o poder público pode potencializar os resultados, beneficiando diretamente a população e o meio ambiente de Petrópolis”, concluiu.

O objetivo desta parceria entre as empresas é reforçar o compromisso com a sustentabilidade no município, adotando práticas que promovem a preservação ambiental e o bem-estar coletivo. Ao contratar os serviços da Opensat, o cliente não adquire apenas um sistema de monitoramento, mas também participa ativamente de uma iniciativa social e ambiental. “A empresa, que tem a sustentabilidade como uma de suas principais metas, transforma cada cliente em um parceiro essencial nessa jornada, contribuindo para um futuro mais consciente e responsável. Nós integramos a sustentabilidade em todas as operações da empresa. Trabalhamos ainda com o intuito de inspirar toda a comunidade a adotar posturas mais conscientes e sustentáveis”, afirma César.

Com quase três décadas no mercado, a Opensat Soluções é reconhecida por sua excelência em serviços de internet e segurança colaborativa. Hoje, alia inovação tecnológica ao compromisso ambiental, trabalhando para tornar Petrópolis um exemplo de sustentabilidade e consciência coletiva.

Novidades no projeto

No próximo sábado (25), uma ação de revitalização acontecerá no ponto de coleta que foi instalado em novembro do ano passado no Catobira, em Itaipava. A iniciativa recebeu a doação de mil latas de tinta para grafite, e artistas estarão no ponto promovendo arte e transformando o local em um espaço que, além de sustentável, contará com arte, iluminação e jardinagem, como prometido no dia da instalação.

Além disso, uma nova parceria com a empresa petropolitana de tecnologia Neki, se inicia nesta etapa. Um protótipo, desenvolvido com base na inteligência artificial, será instalado na unidade, e mostrará em tempo real a quantidade, o tipo e o momento em que o resíduo será depositado no ponto de coleta. O objetivo é facilitar o recolhimento e mostrar o fluxo de pessoas que utilizam a coleta seletiva para fazer o descarte correto dos resíduos. Este é mais um passo importante para a iniciativa, consequentemente para a cidade de Petrópolis.