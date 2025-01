Fiscalização na cachoeira de Secretário - Foto: Divulgação

Fiscalização na cachoeira de SecretárioFoto: Divulgação

Publicado 21/01/2025 18:59

Petrópolis - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, CPTrans, intensificou neste fim de semana as ações de fiscalização e ordenamento do trânsito nas áreas que ficam no entorno de cachoeiras e poços. O objetivo é dar mais segurança e garantir o livre acesso de frequentadores e moradores nesses locais, já que no verão a procura por essas áreas de lazer na cidade aumenta.

“O que a gente quer é que todos os moradores e visitantes tenham uma ótima experiência. A gente sabe que, com esse calor, que fez nesse fim de semana e que deve seguir até o fim do verão, a procura é grande por um local para se refrescar. E Petrópolis tem cachoeiras lindíssimas, que atraem inclusive turistas, não só de outras cidades de estados do Brasil, mas também de outros países. Mas é importante que haja ordenamento destes espaços, para que os visitantes sempre voltem e os moradores não tenham qualquer tipo de transtorno”, esclareceu o prefeito Hingo Hammes.

Nas ações deste fim de semana, equipes da CPTrans estiveram nas áreas próximas às cachoeiras da Rocinha em Secretário e nas cachoeiras dos bairros Bonfim e Pinheiral. Agentes de trânsito orientaram os motoristas e sinalizaram as áreas de estacionamento proibido, para evitar que houvesse obstrução no trânsito.

“Esse é um trabalho sobretudo de educar os visitantes. Nesse período, o número de veículos que esses locais recebem é muito mais alto do que a capacidade. Por isso, é importante que haja essa conscientização e, nos casos mais graves, as medidas administrativas cabíveis. O que a gente tenta evitar é que a demanda maior nessas regiões da cidade impeça a chegada do transporte público, da coleta de lixo, que tire do direito de ir vir das pessoas”, pontuou o presidente da CPTrans, Luciano Moreira.