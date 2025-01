Intervenções do Limpa Rio, no Centro - Foto: Ernesto Carriço

Publicado 19/01/2025 16:37

Petrópolis - O governador Cláudio Castro esteve em Petrópolis neste sábado (18) e anunciou a segunda fase das intervenções do Limpa Rio no município, no Rio Piabanha, nos arredores do Palácio de Cristal. A ação vai contar com 20 caminhões, duas escavadeiras e um trator esteira, além de 23 funcionários operando o maquinário.

"A região Serrana carece de algumas estruturas, e a parte do Centro Histórico já sofreu muitas tragédias. Colocamos mais 10 máquinas para atuar aqui. Nosso objetivo é aproveitar o tempo bom para fazer uma limpeza significativa e, assim, conseguirmos evitar danos irreparáveis na região", destacou Castro.

Para 2025, estão previstos R$ 330 milhões para o Limpa Rio executar obras essenciais em todo o Estado do Rio de Janeiro. Lançado em 2020, o Limpa Rio é um programa voltado para a limpeza e desassoreamento de rios, córregos e lagos. Em 2024, o governo do Estado investiu cerca de R$ 250 milhões na iniciativa. A retirada de lixo e detritos durante o período de estiagem melhora as condições dos rios, reduzindo a ocorrência de alagamentos durante os temporais de verão.