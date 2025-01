Turistas no Museu Imperial em Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2025 16:30

Petrópolis - Com uma média de 72% de ocupação hoteleira na primeira quinzena de janeiro, o setor de turismo na cidade vai sentir os efeitos do feriado de São Sebastião, aplicado somente na capital e dedicado ao padroeiro do Rio nesta segunda-feira (20), tornando o final de semana dos cariocas prolongado e aproveitando para curtir Petrópolis. A estimativa do Petrópolis Convention & Visitors Bureau é de a ocupação chegar a 80%. A rede hoteleira da cidade, a maior da região serrana, tem 6,5 mil leitos em 120 meios de hospedagens.

O feriado, que movimenta tradicionalmente destinos próximos à capital fluminense, é uma oportunidade para Petrópolis consolidar ainda mais sua posição como um dos principais polos turísticos da região. De acordo com Fabiano Barros, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, o cenário é promissor. "A proximidade com o Rio de Janeiro e o clima mais ameno tornam nossa cidade extremamente atrativa para os cariocas em períodos de descanso prolongado. Esse feriado é mais um exemplo da força que o turismo tem para alavancar a economia local," afirma.

Além da expectativa de alta ocupação hoteleira, o impacto se reflete também em outros setores, como gastronomia e comércio. "A cidade se preparou para receber os visitantes com uma programação diversificada, que inclui passeios históricos, experiências gastronômicas e contato com a natureza. Estamos confiantes de que isso contribuirá para superar as expectativas e garantir um excelente retorno tanto para os turistas quanto para os empresários locais," destaca Fabiano Barros.

A estimativa de 80% de ocupação hoteleira demonstra que o setor tende a crescer fora da alta temporada, no inverno. "O turismo em Petrópolis é uma engrenagem fundamental e os números que estamos observando refletem a união entre o poder público, os empresários e a nossa entidade para promover a cidade de forma estratégica e consistente," aponta o presidente do Petrópolis Convention.

Petrópolis, no entanto, não é apenas uma localização estratégica por sua proximidade com a capital. A cidade se destaca por ser um destino ideal para quem busca fugir do agito urbano e se reconectar com a natureza. O turismo rural e o ecoturismo são diferenciais da cidade, oferecendo experiências como trilhas em meio à Mata Atlântica, produção de orgânicos e passeios por paisagens deslumbrantes da região serrana. Áreas como Itaipava, Araras, Bonfim, Brejal e Secretário proporcionam um refúgio tranquilo, onde os visitantes podem desfrutar do ar puro e de atividades ao ar livre. "Essa conexão com a natureza é um dos grandes atrativos de Petrópolis, permitindo que as pessoas desacelerem e vivenciem momentos únicos, longe da rotina das grandes cidades," reforça Fabiano Barros.