Material escolar é o foco dos consumidoresFoto: Divulgação

Publicado 19/01/2025 16:26

Petrópolis - Às vésperas do início do ano letivo trazem um cenário de intenso movimento nas papelarias de Petrópolis, cidade com mais de 80 mil alunos entre escolas públicas e particulares e ainda as unidades de ensino superior. O comércio varejista do setor especializado em itens como material escolar e livros didáticos se preparou para a demanda e a recomendação é não deixar para a última hora.

Para pais e responsáveis, o desafio vai além de encontrar os itens necessários: é preciso planejamento para economizar. Cláudio Mohammad, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL), reforça a importância de pesquisar preços e evitar compras de última hora. “Planejar com antecedência garante melhores condições de pagamento e evita a correria que muitos enfrentam nas semanas finais antes do início das aulas”, aconselha.

Uma dica para economizar é priorizar a compra dos itens mais importantes, como livros didáticos, que muitas vezes têm prazos mais longos de entrega. "Quando os pais se antecipam, conseguem negociar descontos e evitar que os filhos comecem o ano letivo com materiais faltando, o que pode impactar o aprendizado", destaca Mohammad.

Na cidade, duas das maiores referências no setor, as papelarias Obelisco e Semadri, têm diversificado os canais de atendimento para facilitar a vida dos consumidores. Além das lojas físicas, elas oferecem serviços de entrega, com a Obelisco operando por meio de seu site e a Semadri atendendo pelo WhatsApp no número (24) 98857-8056. Essa estratégia tem atraído clientes que buscam evitar filas e poupar tempo.

É importante observar o horário de funcionamento das lojas físicas: as papelarias estão abertas das 9h às 19h, de segunda a sábado. Para além do movimento presencial, a digitalização do atendimento reflete a adaptação do setor às necessidades modernas, ampliando o alcance do serviço para quem não pode ir até as lojas.

Outro aspecto ressaltado por Mohammad é o impacto positivo desse período na economia local. “As papelarias são um elo importante do nosso comércio, e o período de volta às aulas gera empregos temporários e fortalece a cadeia de negócios. Além disso, o consumo local é essencial para o desenvolvimento sustentável da cidade”, afirma.

Com o aumento da demanda, a CDL orienta os consumidores a verificarem as listas com atenção, evitando compras impulsivas e preferindo adquirir materiais duráveis que possam ser reaproveitados. Assim, além de garantir que as crianças iniciem o ano com tudo o que precisam, também é possível fazer escolhas mais conscientes e econômicas.