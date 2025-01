Limpeza sendo realizada no Terminal Centro - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 17/01/2025 14:55

Petrópolis - Os terminais urbanos de ônibus de Petrópolis começaram a passar por um mutirão de lavagem e higienização. A ação começou no Terminal Centro na última quarta-feira (15) e já passou pelo Terminal Corrêas. A previsão é de que o Terminal Itaipava receba os serviços da Comdep nesta sexta.

“Esta é uma ação que vem como resposta às demandas que chegaram para nós nesses primeiros dias de governo. Estive na rodoviária na semana passada e identificamos a necessidade de uma limpeza para manter a boa condição desses espaços para os usuários do transporte público. Estamos trabalhando em uma rotina reforçada de limpeza dos nossos terminais", destacou o prefeito Hingo Hammes.



No Terminal Centro, onde circulam cerca de 25 mil pessoas diariamente, os trabalhos envolveram uma equipe especializada que utilizou produtos de limpeza e equipamentos para a lavagem completa do piso, corrimãos e demais estruturas. Para os Terminais de Corrêas e Itaipava, será realizada a mesma metodologia, priorizando a limpeza profunda dos espaços mais movimentados.



A presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, enfatizou a importância do trabalho realizado. “Essa é uma medida que beneficia diretamente a população. Além de melhorar a aparência dos terminais, a higienização contribui para a prevenção de doenças e a conservação dos espaços públicos”.