Caminhão caiu em ribanceira na estradaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 16/01/2025 20:13

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (16), um caminhão baú do Sedex caiu em uma ribanceira na subida da Serra de Petrópolis. O acidente ocorreu na altura do km 83 da BR-040, tendo sido causado, possivelmente, por uma falha mecânica no veículo, segundo a PRF.

O condutor, de 49 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Santa Teresa.

De acordo com a Concer, a pista está sujeita à interdição total na madrugada desta sexta-feira (17) para o içamento do caminhão. A interdição deverá ocorrer a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias (km 102) no sentido Juiz de Fora, mas dependerá de condições operacionais e climáticas favoráveis. Informações em tempo real das condições da BR-040 podem ser obtidas pelo 0800-2820040.