Geden iniciou ciclo para a formação de mais uma turmaFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 14:42

Petrópolis - O Grupo Especializado em Desastres Naturais (Geden) iniciou, no domingo (12), mais um ciclo de formação de voluntários com uma aula inaugural de oito horas de duração. Durante a atividade, foi realizado um simulado, de retirada de vítimas de deslizamentos e alagamentos, e apresentado o Método START (Simple Triage and Rapid Treatment), amplamente utilizado em situações de desastres e emergências com múltiplas vítimas, facilitando a categorização e o atendimento rápido e permitindo que os socorristas priorizem o tratamento com base na gravidade das lesões.

O ciclo, que se estende por aproximadamente três meses, oferece uma visão abrangente sobre diversas vertentes relacionadas a calamidades, como gerenciamento de abrigo, comunicação de emergência, resgates e ações de resposta humanitária. Após essa etapa, os voluntários poderão se especializar na área de sua maior identificação, capacitando-se para agir com rapidez e conhecimento em momentos críticos, contribuindo assim para a comunidade e para os órgãos públicos.

O 11º ciclo contou com a inscrição de 205 participantes, onde 50 fizeram o simulado, junto com 20 instrutores voluntários do Geden.