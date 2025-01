Homem foi preso nesta terça-feira - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 14/01/2025 14:29

Petrópolis - Na manhã desta terça-feira (14), a polícia prendeu um homem que tentou estuprar uma mulher idosa no Carangola no dia 1º de janeiro. O acusado invadiu a residência da vítima, a agarrou e tentou iniciar o ato sexual, mas foi impedido após a mulher se desvencilhar e gritar por socorro, enquanto o criminoso fugia.

O crime aconteceu por volta das 0h30 do primeiro dia do ano. O agressor chegou a agredir e tocar nas partes íntimas da vítima, enquanto tentava tirar suas roupas, antes de fugir. No mesmo dia, a mulher realizou a denúncia na 105ª DP, que após investigações, identificou o autor.

A ação para a prisão ocorreu na Rua Nelson Silva, com o apoio do 26º BPM. O criminoso, de 38 anos, permanece à disposição da Justiça.