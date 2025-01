Ao todo, 34 máquinas do Inea estão operando nos locais, sendo uma escavadeira hidráulica long reach, cinco escavadeiras hidráulicas, 26 caminhões e dois tratores - Foto: Divulgação/Governo do Estado

Ao todo, 34 máquinas do Inea estão operando nos locais, sendo uma escavadeira hidráulica long reach, cinco escavadeiras hidráulicas, 26 caminhões e dois tratoresFoto: Divulgação/Governo do Estado

Publicado 12/01/2025 15:15 | Atualizado 12/01/2025 15:16

Petrópolis - O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, lançará em Petrópolis o Limpa Rio Margens, projeto que prevê a recuperação de margens de rios e instalação de equipamentos de lazer. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (09/01), durante a limpeza e o desassoreamento nos lagos do Parque Municipal de Itaipava para mitigar o impacto causado pelas chuvas.

"Estamos investindo em projetos de prevenção, como o Limpa Rio Margens, evitando enchentes e grandes alagamentos. É uma ação importante para evitar tragédias e salvar vidas", afirmou o governador Cláudio Castro.

A ideia é o projeto beneficiar cerca de 10 localidades na cidade de Petrópolis, que serão avaliadas pelas equipes técnicas do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e da prefeitura.

"O Limpa Rio Margens é um programa que vai muito além da recuperação ambiental, já que revitaliza áreas e cria espaços de convivência para os moradores com a instalação de praças, quadras poliesportivas, parques infantis, academias da terceira idade, campo com gramado e pistas de skate", explicou o secretário do Ambiente, Bernardo Rossi.

Limpa Rio segue o serviço de desassoreamento

Frentes do programa Limpa Rio seguem atuando simultaneamente em três diferentes pontos da cidade: Rio Piabanha, em Nogueira (Frias); no Rio Araras, em Bonsucesso, e no lago Vale do Sossego.

Ao todo, 34 máquinas do Inea estão operando nos locais, sendo uma escavadeira hidráulica long reach, cinco escavadeiras hidráulicas, 26 caminhões e dois tratores. Trinta e quatro trabalhadores atuam no Limpa Rio.

Como parte das ações do Governo do Estado preventivas ao período de chuvas em Petrópolis, o Inea removeu 116.552 metros cúbicos de detritos de rios, córregos e lagos desde o ano passado. As frentes de trabalho do Limpa Rio foram realizadas durante todo o ano de 2024 em 15 diferentes pontos da cidade, como o Lago de Nogueira, que teve o leito original restabelecido após a limpeza e remoção de 10.570 metros cúbicos de detritos.

Desde setembro de 2022, o Limpa Rio retirou 294.299 metros cúbicos de detritos de rios, córregos e lagos de Petrópolis. Entre setembro e dezembro de 2022, após as fortes chuvas que atingiram a cidade, 20 frentes de trabalho atuaram na remoção de resíduos. Em 2023, foram 17 frentes de trabalho que removeram 114.320 metros cúbicos de detritos – 2.232 metros cúbicos a menos que este ano, quando foram retirados 116.532 metros cúbicos de detritos.

Em 2024, as equipes trabalharam em diferentes pontos dos rios Piabanha, Araras, Maria Comprida e Itamarati; córregos Grande, do Contorno e Três Pedras; além dos lagos de Nogueira, Parque São Vicente e Vila do Sossego. A limpeza preventiva beneficia moradores de localidades como Nogueira, Bonsucesso/Itaipava, Secretário, Posse, Quitandinha, Duarte da Silveira, Retiro, Caxambú e Cascatinha.