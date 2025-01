Prazo para pagamento do IPTU em cota única vai até o fim do mês - Foto: Divulgação/PMP

Prazo para pagamento do IPTU em cota única vai até o fim do mêsFoto: Divulgação/PMP

Publicado 11/01/2025 14:17

Petrópolis - A prorrogação do prazo para o pagamento em cota única do IPTU 2025, anunciada pela Prefeitura de Petrópolis, resultou em um aumento expressivo na emissão de carnês pelos contribuintes. Em menos de três dias após a extensão do prazo, mais de 13 mil pessoas emitiram os documentos pelo site oficial ou retiraram presencialmente nos postos de atendimento disponibilizados.

Antes da prorrogação, pouco mais 19 mil carnês haviam sido emitidos ou retirados desde do início da emissão do IPTU. A ampliação do prazo, agora até 31 de janeiro, permitiu que mais contribuintes aproveitassem o desconto de 10% oferecido para o pagamento em cota única. É importante ressaltar que para ter o benefício, os contribuintes precisam emitir a segunda via do boleto com a data atualizada.

Pontos de atendimento para emissão de segunda via do IPTU:

Secretaria de Fazenda: Avenida Koeler, 260 - Centro

Centro de Cultura: Praça Visconde de Mauá, 305 - Centro

Parque de Itaipava: Estrada União e Indústria, 10.000 - Itaipava

COMDEP: Rua General Rondon, 400 - Quitandinha

INPAS: Rua Doutor Alencar Lima, 35, Sala 101 - Centro