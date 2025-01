Parque Natural Municipal Padre Quinha - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 10/01/2025 20:33

Petrópolis - O Parque Natural Padre Quinha, na Avenida Ipiranga, passa a abrir às 7h30 a partir deste sábado (11). A abertura do espaço mais cedo tem como objetivo proporcionar novas experiências aos visitantes que praticam caminhada e corrida, além de agregar o parque ao Circuito de Esportes e Lazer, que funciona na Barão do Rio Branco, Rua 13 de Maio e Ipiranga, que acontece aos domingos.



“É importante integrar o parque ao circuito, fazendo com que os atletas aproveitem as belezas do parque em um horário mais cedo”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Com a mudança, o Parque Natural Padre Quinha, na Avenida Ipiranga, funciona aos sábados e domingos, das 7h30 às 17h. O parque tem entrada gratuita e conta com trilhas e um espaço com mesas e bancos disponíveis para refeições e outras atividades.



“Voltamos com o Circuito de Esportes e Lazer completo, funcionando na Barão do Rio Branco, Rua 13 de Maio e Ipiranga, por isso é importante essa integração com o parque, oferecendo aos atletas um espaço a mais para atividade física”, comentou o secretário de Esportes, Leandro Kronemberger.

Além da abertura mais cedo aos praticantes de atividades físicas, o local é muito procurado por visitantes e famílias com crianças.