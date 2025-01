Sesc Nogueira receberá programação - Foto: Divulgação/Sesc RJ

Publicado 10/01/2025

Petrópolis - O Sesc Verão 2025 – projeto que leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a espaços públicos e de parceiros no estado do Rio de Janeiro – acontecerá em 25 cidades, incluindo Petrópolis. No município, a programação será realizada no Sesc Nogueira.





Em sua 7ª edição, o Sesc Verão RJ terá como destaque – como já é tradição – competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de renome em diversas modalidades, assim como shows de grandes nomes da música. Diversas atividades temáticas relacionadas à estação mais quente do ano completam a grade de programação, o que inclui jogos, brincadeiras, cuidados de saúde e ações de assistência social e de preservação ambiental.



A programação e o calendário do evento em cada localidade serão divulgados em sescverao.com.br

Período: de 17 de janeiro a 16 de fevereiro



Angra dos Reis

– Praia do Anil



Barra Mansa

– Sesc Barra Mansa



Cabo Frio

– Hotel Sesc Cabo Frio

– Praia do Forte



Campos dos Goytacazes

– Praia do Farol de São Thomé

– Lagamar

– Marinha

– Sesc Campos



Casimiro de Abreu

– Barra de São João



Conceição de Macabu

– Praça Central (Praça Dr. José Bonifácio Tassara)



Duque de Caxias

– Caxias Shopping

– Sesc Duque de Caxias



Macaé

– Praia dos Cavaleiros



Mangaratiba

– Conceição do Jacareí



Maricá

– Parque Nanci



Niterói

– Praia de Icaraí

– Sesc Niterói



Nova Friburgo

– Sesc Nova Friburgo



Nova Iguaçu

– Sesc Nova Iguaçu



Paraty

– Praça da Matriz

– Praia de Jabaquara



Petrópolis

– Sesc Nogueira



Quissamã

– Barra do Furado

– Praia de João Francisco



Rio das Ostras

– Praia de Costazul

– Camping



Rio de Janeiro

– Arena Sesc RJ de Vôlei de Praia

– Sesc Madureira

– Retiro dos Artistas

– Sesc Fazendinha

– Sesc Ramos

– Aterro do Flamengo (Corrida de São Sebastião)

– Parque Shopping Campo Grande

– Sesc Tijuca



São Francisco de Itabapoana

– Praia Santa Clara



São Gonçalo

– Alcântara

– Sesc São Gonçalo



São João da Barra

– Sesc Grussaí



São João de Meriti

– Vila Olímpica



Teresópolis

– Sesc Alpina

– Praça Olímpica

– Parque Nacional da Serra dos Órgãos



Três Rios

– TR Beach

– Beira Rio

– Sesc Três Rios



Valença

– Praça Juscelino Kubitscheck