Equipe da Defesa Civil que participou do encontroFoto: Divulgação/PMP

Publicado 08/01/2025 22:30

Petrópolis - Técnicos da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis e do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) participaram de uma reunião de alinhamento como parte das ações de Defesa Civil neste período mais chuvoso. O encontro aconteceu na segunda-feira (6), na sede do Cemaden, na cidade do Rio de Janeiro.

Durante o encontro foram alinhados os procedimentos de emissão de alertas, acionamento de sirenes entre outros. “É fundamental que o estado e o município conversem e estejam alinhados. Esse diálogo e integração fortalece o trabalho e as ações da Defesa Civil na nossa cidade”, comentou o secretário de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Guilherme Moraes.

Participaram do encontro com os técnicos e o diretor do Cemaden-RJ, tenente-coronel Alexander Anthony Barrera, a meteorologista da Defesa Civil de Petrópolis, Rafaela Filipe e a hidróloga, Marcella Vidal.