Natal Imperial 2024 - Foto: Iza Amorim

Publicado 06/01/2025 22:26

Petrópolis - Concentrado no Palácio de Cristal, o Natal Imperial 2024 chegou ao fim no último fim de semana. O evento ofereceu uma programação diversificada, com atrações para todas as idades, como a Casa do Papai Noel, encantando as crianças, e a vila gastronômica, que atraiu famílias e visitantes.

“O Natal Imperial é uma das nossas maiores festas, sendo muito importante para movimentar o turismo e a economia da nossa cidade. Já estamos nos preparando para os próximos eventos que estão no calendário oficial e queremos fazer um Natal Imperial 2025 repletos de atrações”, disse o prefeito Hingo Hammes.

O último fim de semana do Natal Imperial teve uma taxa média de ocupação hoteleira de 61,95%, entre os dias 3 e 5 de janeiro. No Centro e arredores, a ocupação alcançou 63,46%, enquanto os distritos, como Corrêas, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse, registraram uma média de 60,45%. Os dados são do Disque Turismo, vinculado à Secretaria de Turismo de Petrópolis.

A decoração tradicional, combinada com ambientes interativos e espaços instagramáveis, como a icônica árvore de 25 metros e a Árvore de Natal do Boticário, estiveram entre atrativos desta edição. No palco principal, apresentações musicais de artistas como Larissa Viana, + Roll Q Rock e Banda V2 animaram o público, enquanto espetáculos de teatro, dança e corais completaram a oferta cultural do evento.

Promovido pela Prefeitura de Petrópolis, o Natal Imperial 2024 contou com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e teve patrocínio de Águas do Imperador. A produção foi realizada pelas empresas Efeittos e KS Eventos, com o chope oficial da Brewpoint.