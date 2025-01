Mutirão de limpeza na Posse - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 05/01/2025 12:53

Petrópolis - A Comdep mobilizou uma grande força-tarefa no distrito da Posse, afetado pelas fortes chuvas recentes, com o objetivo de restaurar a limpeza e a organização das vias públicas. Entre sexta-feira (03) e sábado (04), as ações envolveram 65 funcionários no primeiro dia e 51 no segundo, além do uso de 22 equipamentos, como caminhões-pipa, retroescavadeiras e caminhões tocos.

Os trabalhos incluíram a raspagem de terra em ruas como Nossa Senhora de Fátima, retirada de entulhos e lixo domiciliar. A iniciativa contou com apoio da Águas do Imperador, Secretaria de Obras, CPTrans e Defesa Civil.

O prefeito Hingo Hammes destacou a importância do mutirão. “Estamos empenhados em devolver a normalidade para a Posse o mais rápido possível. A atuação integrada da Comdep com seus parceiros demonstra nosso compromisso em garantir saúde, segurança e dignidade para a população.”

A presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, reforçou o impacto das ações. “As chuvas causaram transtornos na Posse, mas com a união das equipes e o uso de maquinário adequado, conseguimos avançar rapidamente na limpeza e organização. Esse trabalho reflete o esforço da gestão em atender às necessidades emergenciais dos moradores.”

O mutirão continua nos próximos dias, garantindo que todas as áreas atingidas sejam atendidas de forma eficiente e responsável.