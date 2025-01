Moto e drogas foram levadas para a 105ª DP - Foto: Divulgação/PRF

Moto e drogas foram levadas para a 105ª DPFoto: Divulgação/PRF

Publicado 02/01/2025 19:52

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava drogas em uma motocicleta clonada na BR-040. A ação ocorreu na altura do km 81 da rodovia, em Petrópolis, na tarde do dia 31 de dezembro.

Segundo a PRF, os agentes receberam a informação de que uma motocicleta que já havia fugido de fiscalizações estava em deslocamento pela rodovia, tendo quase atropelado um policial. Um cerco foi montado, mas o motociclista fugiu, realizando manobras perigosas e voltando pela contramão.



Uma busca foi iniciada no bairro Duques, com o condutor sendo identificado em um ponto de ônibus, através de suas vestimentas. Ao observar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi interceptado. Ele carregava uma mochila com 1.380 pinos de substância análoga a cocaína, 1kg de substância análoga a maconha, 6 pedras de crack e 100 comprimidos de esctasy.



Durante a ação, a motocicleta foi encontrada próximo a um campo de futebol dentro do bairro e após averiguações dos elementos identificadores do veículo, constatou-se que a moto era adulterada e circulava como clone.



O condutor com passagens criminais por tráfico de drogas e receptação de veículos, não possuía carteira nacional de habilitação e ao ser indagado sobre a origem e destino das drogas, disse que receberia mil reais para buscar os entorpecentes em comunidade do complexo da maré e que entregaria em Areal.



A ocorrência foi encaminhada para a 105ª DP.