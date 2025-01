Vereadores que assumiram o mandato nesta quarta-feira - Foto: Anderson Vieira

Vereadores que assumiram o mandato nesta quarta-feiraFoto: Anderson Vieira

Publicado 01/01/2025 22:55

Petrópolis - Os 15 vereadores eleitos em Petrópolis foram empossados nesta quarta-feira (1º), em cerimônia realizada na Câmara Municipal. O prefeito Hingo Hammes e o vice Baninho também tomaram posse para seus mandatos.

Passam a integrar a legislatura municipal do período 2025-2028 os seguintes parlamentares: Dr. Aloisio Barbosa (PP), Fred Procópio (MDB), Gil Magno (PSB), Gilda Beatriz (PP), Júlia Casamasso (PSOL), Junior Coruja (PSD), Junior Paixão (PSDB), Léo França (PSB), Dudu (União Brasil), Prof. Lívia Miranda (PC do B), Marquinhos Almeida (PP), Octavio Sampaio (PL), Thiago Damaceno (PSDB), Thiago Leitte (PSD) e Wesley Barreto (PRD).



Logo após a cerimônia de posse, a Câmara realizou a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. Com 14 votos, o vereador Junior Coruja foi reeleito para a presidência da Casa. O novo vereador Marquinhos Almeida passa a ocupar a 1ª vice-presidência e Octavio Sampaio volta à Mesa neste biênio como 2º vice-presidente. O cargo de 1º secretário passa a ser de Thiago Damaceno e professora Lívia Miranda será a 2º secretária.