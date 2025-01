Fortes chuvas atingiram a Posse, em Petrópolis - Foto: Reprodução

Publicado 03/01/2025 23:26

Petrópolis - Após a chuva atingir fortemente o distrito da Posse, principalmente no bairro Nossa Senhora de Fátima, a Defesa Civil esteve no local e interditou seis imóveis. Nas estradas União e Indústria e do Juruá, alagamentos foram registrados nos imóveis.

Nenhuma vítima foi registrada nas ocorrências. Desde o início da manhã desta sexta-feira (3), equipes da Comdep e da Assistência Social realizar a limpeza de desobstrução das vias e prestar ajuda aos moradores.



Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada através do número 199.