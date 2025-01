Primeiro parto de 2025 no HAC - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 02/01/2025 20:00

Petrópolis - O ano de 2025 começou com uma nova vida no Hospital Alcides Carneiro (HAC), a única maternidade pública de Petrópolis. Às 11h22 do dia 1º de janeiro, nasceu Samuel Galdino de França, um menino com 3,690 kg e 47,5 cm. O parto foi realizado com sucesso, e mãe e bebê estão bem, acomodados no leito da maternidade.

Thainara Galdino Gomes da Silva, mãe do pequeno Samuel, emocionada, agradeceu à equipe do HAC pelo atendimento. O pai, Samuel de França Souza, compartilhou o orgulho em ser parte deste momento especial.

O prefeito Hingo Hammes celebrou o nascimento como um símbolo de esperança e renovação para a cidade. "Começar o ano com a chegada de uma nova vida no Hospital Alcides Carneiro reforça a importância de investirmos na saúde pública. Parabéns à família e a toda equipe do HAC pelo acolhimento e dedicação," destacou.

O secretário de Saúde, Luis Cruzick, também ressaltou o marco. “O Hospital Alcides Carneiro é referência em partos humanizados na região. Este primeiro nascimento de 2025 nos motiva a continuar trabalhando para garantir um atendimento de qualidade para as mães e bebês da nossa cidade”, disse.