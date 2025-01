Coleta de lixo em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Coleta de lixo em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 05/01/2025 12:32

Petrópolis - O ano de 2025 começou com um novo governo em Petrópolis e a prioridade vem sendo a coleta de lixo no município. Até a manhã de sábado (4), quase 1.200 toneladas de resíduos foram recolhidas no enfrentamento à crise sanitária encontrada na cidade.

Uma das medidas tomadas para dar celeridade ao projeto foi a reativação da Estação de Transbordo de Resíduos (ETR), após articulação da Prefeitura e Comdep com a PDCA Serviços. O manejo do chorume, líquido gerado pelos resíduos, também recebeu atenção especial, sendo captado e transportado por caminhões especializados para tratamento adequado em local licenciado.



O prefeito Hingo Hammes destacou a importância dessa medida para proteger a saúde da população e o meio ambiente." A situação que encontramos na cidade, com lixo acumulado por toda parte, é inaceitável. Não estamos falando apenas de um problema de limpeza ou estética urbana; estamos falando de uma crise de saúde pública. O lixo abandonado nas ruas é um convite para a proliferação de doenças, colocando em risco a vida de todos os petropolitanos. Estamos agindo com responsabilidade e rapidez para corrigir esse problema. Nosso objetivo é buscar soluções eficientes e responsáveis para regularizar a limpeza urbana, resgatar o bem-estar social e garantir a qualidade de vida de todos os cidadãos", afirmou.



O impacto da coleta de lixo na saúde pública foi enfatizada também pelo secretário de Saúde, Luís Cruzick, enfatizou que a limpeza urbana é um fator essencial para prevenir doenças e manter o ambiente seguro para a população. O acúmulo de resíduos representa um risco sanitário que pode levar à proliferação de vetores de doenças. Retomar esse serviço de forma eficaz reflete nosso compromisso com a saúde e a dignidade dos petropolitanos."



A reabertura da Estação de Transbordo de Resíduos, segundo a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, marca um passo decisivo na retomada do controle sobre a gestão de resíduos em Petrópolis. "Esse é um serviço essencial, pois o manejo inadequado do lixo não impacta apenas a organização da cidade, mas também traz consequências sérias para a saúde pública e o meio ambiente. Além disso, o impacto ambiental é significativo, com o risco de contaminação do solo e das águas" frisou a presidente da Comdep, acrescentando: "Estamos trabalhando com agilidade e responsabilidade para superar essa crise, respeitando as normas ambientais e sanitárias. Nosso foco é garantir que a cidade volte à normalidade e que os serviços de coleta e limpeza avancem de forma sustentável e eficaz. Essa é uma prioridade, porque envolve não apenas a limpeza urbana, mas a qualidade de vida de todos os petropolitanos."



Comdep intensifica limpeza e manutenção na cidade



Paralelamente, a Comdep recolheu 316 toneladas de entulho em diversas localidades do município, entre o primeiro e o quinto distrito, apenas nos dois primeiros dias de ações. Além disso, equipes realizaram serviços de capina e roçada em várias ruas, melhorando a segurança e organização nas vias públicas.